Siste nytt om Sotrasambandet

Bildøy: Sotra Link melder at dei har starta med førebuande arbeid i Bildøybakken-området. Dette omfattar rydding av vegetasjon, riving av hus, grunnopparbeiding og flytting av høgspentkablar.

Kolltveit: Ved tunnelåpninga Kolltveit vest foregår framleis førebuing av riggområdet. Sprengingsarbeidet med sjølve tunnelen er planlagt å starte på måndag, altså 19. juni.

– Vi kjem etter kvart til å måtte stenge av ein av gangkulvertane under Skjærgårdsvegen til Kolltveitmarka for å bygge ny kulvert. Dette kan ha innverknad på turstiar i området. Alternative turstiar blir skilta, skriv Sotra Link.

Straume: Geoteknisk boring og oppmåling i området. Høgspentkablar skal leggast om, i tillegg til gang og sykkelveg. Det er lysregulering frå Straume ned til Sjøsiden og over brua til Bildøy.

Knarrevik: Opparbeiding av grunn for adkomstvegar, utviding av eksisterande veg og sprengingsarbeid for å førebu til ny Sotrabru er i gang. Tilkomstvegen til brufestet er klart for arbeid med fundamenta.