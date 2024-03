Det fortel Kåre Halvorsen ved Havarikommisjonen under mandagens pressekonferanse på Haakonsvern.

Der kom det blant anna fram at det kjem to teknikarar frå Sikorsky-fabrikken i USA for å hjelpa med arbeidet.

– Det er altfor tidleg å vera konkret om kva som har skjedd. Men vi har intervjua dei som var ombord, har eit vrak som er relativt heilt og ferdskrivar som me kan læra av, sier Halvorsen.

Kan ta lang tid å gjera undersøking

Ferdskrivaren skal lesast ut hjå den engelske havarikommisjonen. Minnemodulen frå ferdskrivaren ligg no i ein tørkeovn i eit døgn, i morgon har dei vonleg kunna lasta ned ein god del data. Men det kan ta tid å analysers dataene.

– I gruppa er det operativ kompetanse, teknisk kompetanse og psykolog, for å forstå menneskelege faktorar, fortel Halvorsen.

Det kan ta lang tid å gjera ei undersøking.

– Vi overbringer alle sikkerhetsfunn til Luftfartstilsynet og Den europeiske luftfartsorganisasjonen (EASA), seier Halvorsen.

Han fortel vidare at hevinga har gått veldig greit.

– Me er heldige som har så mykje kompetanse og utstyr innan undervannsteknologi i Noreg. Mykje av svarene på det vi leiter etter, ligg vonleg på ferdskrivaren, seier han.

Ferdskrivaren sender ut lydsignal i 90 dagar for å kunna finnast. Men den vart fort funne, seier Halvorsen.

Dette er ein identisk ferdskrivar som den som er i helikopteret. Ein felles ferdskrivar og taleregistrator, ofte kalla den svarte boksen. Foto: Kyrre Styve

– Hadde god posisjon

Ein av dei som var med på hevinga fortel at dei hadde god posisjon på helikopteret, og at båten dei var ute på kunne fanga opp lydsignalet frå ferdskrivaren.

– Helikopteret låg opp ned på botnen, med landingshjula ute. Me måtte prøva to gonger før vi fekk opp helikopteret, seier han.

Det er heilt naturleg at helikopteret snur seg på ved ned under overflata, fordi det er tyngst øverst.

– Det var ein kritisk fase når dei skulle løfta helikopteret opp av vatnet fordi det var så tungt av vatn. Vi senka det ned att og fekk betre feste på festet til hovudrotoren, seier han.

Dei var framme på havaristaden klokka 19 fredag, og hadde det oppe på dekk klokka 05 laurdag morgon.

Helikopteret er no til tekniske undersøkingar ved Haakonsvern. Foto: Kyrre Styve

Flyteelementa var ikkje utløyst

Helikopteret står no på Haakonsvern i den tilstanden det vart tatt opp, fortel Halvorsen.

– Utanom at lukene er opna og at stubbene av hovudrotorblada er tatt av og at dekslet under hovudrotoren er tatt av, seier han.

Han seier vidare at dei har for få svar å gi no.

– Men me forventer å ha mykje meir oversikt når ferdskrivaren er analysert, seier han.

Flyteelementa var ikkje utløyst, sjølv om det skal vera både automatisk og manuell utløysing av desse.

– Vi skal undersøke nærare kvifor ikkje flyteelementa vart utløyst.

Her er dei lause delane som er henta opp. Det inkluderer deler av hovudrotoren. Foto: Kyrre Styve

Det er to redningsflåter på desse helikoptera.

– Dei blir normalt løst ut manuelt. Den eine drifta vekk då det sokk, den andre kom opp når dei heva helikopteret, seier Halvorsen.

Ingen hovudteori

Dei veit ikkje presist enno kva høgde helikopteret var i då det gjekk galt.

Dei har heller ingen hovedteori om korvidt det er teknisk eller menneskeleg svikt. Ifølgje Havarikommisjonen er det per i dag ikkje grunnlag for å seia at det var noko galt med rotor eller motorar.

– Rotoren har vore på helikopteret når det traff sjøen, sier Halvorsen.

Dei veit ikkje per no kvifor landingshjula var ute.

– Det var ikkje eit spesielt kraftig treff mot sjøen, seier Halvorsen.

Havarikommisjonen har intervjua fleire av dei som var om bord, men ønskjer ikkje å seia noko om kva desse har forklart.

Ferdskrivaren og forklaringar frå dei om bord vil vera hovudkjeldene når det gjeld å finna ut kva som har skjedd. I tillegg kan tekniske undersøkingar av helikoptervraket bli viktige.

Havarikommisjonen kan og støtta seg til data som helikopteret lagrar på ei eiga eining, som normalt blir brukt av fabrikken til å analysera ulike ting. Dessutan kan dei bruka data frå Flesland sine radarar og frå autopiloten på helikopteret.

Ifølgje kommisjonen har alle om bord på slike helikopter redningsdrakter og pusteinnretning, også pilotane. Undersøkingane til Havarikommisjonen vil også omfatta det som skjedde etter at dei om bord kom seg ut av helikopteret.

Helikopteret blir inntil vidare ståande på Haakonsvern. Havarikommisjonen håpar å sleppa å transportera det til hovudhangaren deira i Lillestrøm.

Naudutgangar og bakluka var opne då helikopteret vart funne. Foto: Kyrre Styve

Var seks personar om bord

Det var eit søk- og redningshelikopter som gjekk i sjøen og sokk om kvelden onsdag 28. februar. Helikopteret var på treningstokt.

Det var seks personar om bord. Desse vart liggjande i sjøen, men henta opp av to redningshelikopter. Éin av personane vart erklært død seinare same kveld. Dei fem andre hadde skader av ulike gradar.

Fire av dei overlevande er no avhøyrt av politiet. Helikopteret vart henta opp laurdag 2. mars og frakta til marinebasen Haakonsvern.

