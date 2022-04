Blir fjerna som Rema-kjøpmann

Rema 1000 avsluttar franchiseforholdet til Ove Forstrønen.

Det er klart etter at dommen mot Ove Forstrønen no er rettskraftig. Han må sona ein fengselsstraff på seksti dagar for å ha utnytta ei kvinne til billig eller gratis arbeidskraft.