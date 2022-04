Peder har fått endelig avslag på turveien

Milliardæren ville spandere en gruset turløype i terrenget på Lie. Nå kan han trolig skrinlegge prosjektet.

I to år har Peder O. Lie kjempet for å få lov til å lage en to kilometer lang gruset lysløype i terrenget på Lie, lik den som finnes mellom Sotra Arena og Ebbesvik.