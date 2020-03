Endå ein koronasmitta i Øygarden

Prøvesvara kom tysdag. Dette er den fjerde personen i Øygarden som har testa positivt på koronaviruset.

Øygarden kommune har no bestemt seg for å utsetja møte som ikkje er kritiske for drifta.

Avlyser arrangement

Folkehelseinstituttet gjekk i dag ut og oppmoda om at alle arrangement med fleire enn 500 deltakarar vert avlyst.

- Vi støttar dette, og ber alle arrangørar i kommunen vår om å avlysa eller utsetja slike arrangement. Vi oppmodar også ansvarlege for arrangement ned til 100 deltakarar om å risikovurdera om også desse arrangementa skal avlysast. No må vi alle bidra til å avgrensa smittespreiinga, seier ordførar Tom Georg Indrevik på kommunen sine nettsider.

Den populære Ung-framsyninga i Sotra Arena er avlyst.

Politikken stoppar ikkje

Dei politiske møta i Øygarden kommune går førebels som planlagt.

I tillegg til dei fire personane som er påvist smitta, er det ei rekkje personar i karantene. Dette gjeld mellom anna to elevar på Ågotnes skule.

Smittevernlegen frårår symjeundervisning dersom det inneber at elevar frå fleire skular er i bassenget samstundes.