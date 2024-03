Faren var femti år da Alexandra ble født. En glad og livlig jente som hadde et avslappet forhold til livet. Tidlig bestemte hun seg for å studere nevrovitenskap.

Alexandra sammen med faren Alf Vik før han døde. De hadde et nært forhold før han fikk alzheimer. Foto: Privat

Da hun var student i Trondheim og hadde besøk av faren, skjønte hun for alvor at han var syk. Faren laget spagetti, signaturretten sin, til henne. Denne dagen står han med silen i hånden og aner ikke hva han skal gjøre med den.

– Da skjønte jeg virkelig at noe var galt, sier hun.

Alexandra jobbet med doktorgraden sin om hjerneendringer ved normal aldring.

Hun merket at det nære forholdet hun alltid hadde hatt til faren endret seg samtidig med at personligheten hans endret seg. Kunne de små tegnene være tidlige tegn på kognitiv svikt hun så hos ham? I starten skjøv hun det vekk.

Omtrent samtidig med at hun fullførte oppgaven sin, fikk faren diagnosen alzheimer, som er den mest vanlige formen for demens.

Hva er demens Vis mer ↓ Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer. Den vanligste typen er Alzheimers, hvor hukommelsessvikt er det vanligste symptomet. Det kan også være andre symptomer som viser seg først ved demens.

Risikofaktorer: Hjerte- og karsykdommer som høyt kolesterol og høyt blodtrykk, arvelighet, Parkinsons sykdom, Downs syndrom, hjerneskader (hjernehinnebetennelse, trafikkulykker, slag mot hodet) og nedsatt hørsel som ikke korrigeres med høreapparat. Også alkohol og røyking øker risikoen. Jo eldre man blir, jo mer utsatt er man for demens.

Studier har vist at kvinner er mer utsatt enn menn, og at de som bor i byer er mer utsatt enn de som bor mer landlig. Nyere forskning har også vist at forekomsten av demens er mindre blant høyt utdannede.

Fysisk aktivitet, sunn mat og «hjernetrim» reduserer risikoen for demens.

Som postdoktor forsket Alexandra på demens.

– Vi fant ut at pårørendes observasjoner og evne til å fange opp symptomer har en større betydning for tidlig diagnose enn jeg hadde anerkjent på forhånd, sier hun.

Det som pasientene og pårørende opplevde, stemte overens med de biologiske og kognitive prøvene som ble tatt av pasienten, viste hennes forskning.

– Det er derfor viktig å ta kontakt med helsevesenet tidlig. At jeg tok denne utdanningen førte nok til at vi tok tidlig kontakt med lege og at pappa fikk en raskere diagnose enn han ellers ville fått, mener hun.

Neste år er det forventet at det vil være 674 personer med demens i Øygarden, ifølge det nasjonale senteret Aldring og helse. Det er knappe to prosent av befolkningen.

Nå har demensforskeren startet en ideell virksomhet, ConnectDem, og i samarbeid med kommunen skal hun holde foredrag på Øygarden lokalmedisinske senter 11. mars, og et samtaleopplegg for pårørende til personer med demens fremover.

Lite visste hun at utdanningsveien hun valgte skulle bli så aktuell for henne personlig. Foto: Inger Elise J. Økland

Det har fokus på hvordan man ivaretar relasjonen til seg selv, pasienten og andre pårørende i en sykdomssituasjon med demens.

– Det oppleves ulikt å være pårørende og det skal være rom for alle følelser. Hos meg vekket det sorg, savn, lengsel, undring og også sinne: Jeg følte at pappas hjerne hadde tatt fra meg pappa, sier hun.

På en biltur blir det tydelig at faren har glemt at hun er datteren, og han begynner å snakke om sex.

– Det var ekstremt ubehagelig og jeg reagerte med sinne. I slike tilfeller er det lett å glemme at det er sykdommen som snakker. Om han visste at det var datteren han snakket slik til så hadde det vært ekstremt skamfullt for ham, sier hun.

Hun slet med å forstå hvor farens sjel var blitt av i sykdommen, og følte at hun mistet seg selv og sin egen identitet.

– Jeg undret meg over hvem vi er bak alt vi kan miste, når vi mister minner, språk og personlighet. Hvem er vi da?

Alexandra er opptatt av at man skal ivareta relasjonen til seg selv, den som er rammet av demens og andre pårørende. Foto: Inger Elise J. Økland

De tre siste månedene av hans liv fikk hun nye perspektiver på ting. Hun så viktigheten av å møtes forbi ordene, og at man ikke defineres som menneske av merkelapper som for eksempel demens gir. Og alt ble lettere å håndtere når hun forsto at det ikke går an å miste seg selv, tross alt.

Nå vil hun gjøre det lettere for andre pårørende som står i denne situasjonen.

– Pårørende er ofte veldig slitne og står i mange vanskelige valg og mye dårlig samvittighet. Når de blåser over ende og går på akkord med seg selv og endelig får sykehjemsplass, kan det for noen være vanskelig å opprettholde kontakten med den som har demens. Disse følelsene skal det også være rom for, påpeker hun.

– Demensomsorgen har mange utfordringer. Nå ønsker jeg å bidra til bedre samhandling og støtte for pårørende, sier hun.