Fann tonnevis med død makrell på havbotnen

Fiskeridirektoratet har fått fleire tips om at makrell har blitt kasta på havet. No har dei funne mellom fem og ti tonn med fisk på havbotnen, sør for Møvik.

Det skriv Fiskeridirektoratet på sine heimesider. Funnet er gjort på om lag 25 meters djup, på eit område som blir brukt til låssetting av makrell av fleire.