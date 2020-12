Klepsvik-familien blant topp ti på skattelistene

Handelen gir ikke den store inntekten for eierne, men betydelig formue.

Store på handel sør i kommunen: Villy Klepsvik (t.v.) med sønnene Vidar, Kjetil og Morten Klepsvik. Foto: Erik Bentdal Støverud (arkiv)

Alt startet med forfedrenes landhandel i Håkonsund.

– Det er summen av verdiene i selskapene våre som står for formuen, jeg har ikke en krone i banken. Dette er ikke verdier som vi noen gang ser for oss at vi skal ta ut og sette i banken heller, sier Vidar Klepsvik.