Ser du hva som mangler her?

For to år siden ble det forbudt å snike om gamleveien over Bildøy for å unngå rushtrafikken langs riksvei 555. Nå er imidlertid gjennomkjøring forbudt-skiltet ved Kolltveit-bruen

Det betyr ikke at det nå er lov å kjøre her mellom klokken 6 og 9 på hverdager.

– Borte? Det kjenner vi ikke til, men det er ingen grunn til at skiltene skal være fjernet, for det har ikke vært noen vedtak om at de skal bort, sa Roger Johannessen, byggeleder på drift hos Statens vegvesen, da vi spurte ham i forrige uke.

Leif-Kjartan Bjørsvik (arkiv)

Siden skiltene står på en kommunal veg, er det kommunen som har ansvaret for å påse at skiltene står som de skal.

Hos kommunen svarer Therese Borgen, leder av samferdsel, at nye skilt er bestilt, og kommer på plass denne uken. Hun kjenner ikke til hva som har skjedd med de gamle skiltene.

– Det kan være så enkelt at vinden har tatt tak i de, det er umulig å vite, skriver hun i en e-post.

