– Vi har valgt å starte etterforskning fordi det skjedde en ulykke som har medført alvorlig personskade under en aktivitet i regi av Dale Oen Experience.

Det sier politiadvokat Kathrine Kannelønning.

24. februar skrev BT om Helge Ihle som i mai 2023 falt seks meter i en via ferrata på Herdla. Politiet registrerte det først som en undersøkelsessak, men har nå åpnet etterforskning mot Dale Oen Experience og Askøy kommune, skriver avisen.

Dale Oen Experience sine lokaler på Herdla Foto: Jan Erik Storebø

– Så husker jeg ikke mer

– Nå går jeg halvveis uten krykker. Jeg har dem med meg, for jeg sliter med balansen. Om morgenene har jeg vondt i hodet, og det tar tid før kroppen min er klar til å gjøre noe for dagen, forteller Helge Ihle på telefon fra Sandnes.

Det var som svømmetrener, på en samling for juniorlandslaget i svømming, i mai i fjor at Helge gikk via ferrataen til Dale Oen Experience på Herdla.

– Vi gikk gjennom via ferrataen og kom til ziplinen på slutten av løypen. Så husker jeg ikke mer, sier Ihle.

Klokken 12.18 skjedde ulykken, ifølge en hendelsesrapport skrevet av Dale Oen Experience.

«Fall fra zip line som er på slutten av via ferrata-løypen», står det i rapporten.

Robin Dale Oen skriver i sitt svar til Vestnytt at Askøy kommune ikke har definert det som zipline, men en travers. Les hele svaret lenger nede i saken.

Helge første gang i rullestol etter seks og en halv uke på sykehuset. Foto: Privat

Brudd i ryggen og store problemer med lungene

Ett minutt senere blir 113 oppringt, ifølge hendelsesrapporten. Cirka klokken 12.28 kommer ambulansen.

– Det er minutter også før jeg tar ziplinen som hjernen har koblet ut. Etter at jeg lander husker jeg bare små glimt. Jeg mener å huske at jeg skrek, og da jeg kom til sykehuset husker jeg vagt at de sa «spring, spring», forteller han.

Helge Ihle måtte opereres etter ulykken. Foto: Jan Erik Storebø

– Det blir mye hjemmesitting, forteller Helge Ihle nesten ett år etter ulykken. Foto: Privat

Helge hadde store, livstruende skader da han kom til Haukeland sykehus, og livreddende førstehjelp startet umiddelbart, ifølge et notat sønnen skrev etter et møte med Stavanger universitetssykehus.

Blant skadene var brudd i ryggen og store problemer med lungene.

Ulykken skjedde fredag. Helge våknet opp på Haukeland sykehus søndag.

– Jeg ble operert både fredag og lørdag. Jeg lå der i morfindop.

Han var tre måneder på sykehus og rehabilitering, forteller han.

– Da jeg kom hjem var jeg nesten ikke ute av huset. Jeg klarte å gå ut to ganger i uken, men det tok tid. Jeg kjenner det er fortsatt er vondt å snakke om, forteller han.

Dette ble gjort etter at Dale Oen Experience overtok anlegget på Herdla Vis mer ↓ I 2021 overtar Dale Oen Experience driften av anlegget ved Herdla fort og skriver under på leieavtale og driftsavtale med Askøy kommune. I driftsavtalen står det at det skal driftes og vedlikeholdes zipliner og Via ferrata på eiendommen.

12. januar 2023 blir det gjort en innvielseskontroll av løypen.

Den 30. januar 2023 mottar Statens jernbanetilsyn et spørsmål fra Dale Oen-stiftelsen om zip liner på Herdla fort tidligere har blitt godkjent. Statens jernbanetilsyn svarer at de ikke har gitt noen driftstillatelse for zip line på Herdla fort.

– Med mindre dere har mer info om zip liner som er oppført på Herdla fort kan det fremstå som at alle er uten driftstillatelse. Innretninger uten driftstillatelse kan ikke tilbys til publikum. Drift uten driftstillatelse er ulovlig og kan straffes i henhold til tivoliloven. Innretninger som ikke lenger er i drift må fjernes, svarer Stantes jernbanetilsyn 22. februar 2023, cirka tre måneder før ulykken.

I mars er Dale Oen Experience i dialog med Askøy kommune om utbedring av løypen, og i dagene like før ulykken skjer, utbedres den av selskapet Høyt og Lavt. Men det er ikke før 2. juni 2023 at innvielseskontrollen, som ble gjort i januar, blir godkjent.

18. desember 2023 ber kommunen om at løypen stenges med umiddelbar virkning da de har blitt gjort skriftlig oppmerksom på ulykken, og at det er åpnet etterforskning. Kommunen ber da om at løypen stenges frem til saken er avsluttet og konklusjonen er klar. Løypen er da allerede vinterstengt, opplyser Dale Oen Experience.

9. januar i år skriver Kathrine Vollevik Knudsen i Askøy kommune, i en e-post til Dale Oen Experience at de gjerne kan sette opp et møte, som Dale Oen Experience har etterspurt. Hun spør da om Dale Oen Experience kan sende over noen punkter til agenda for møtet.

På agendaen svarer Dale Oen Experience blant annet: «Hvor står saken om godkjenning av zipline?».

– La skylden på meg med en gang

Hverdagen til Helge er totalforandret etter ulykken. Før syklet han og sprang han i mange timer.

– Jeg trener litt hver dag, men jeg blir ekstremt sliten. Det er mye hjemmesitting. Det går bedre og bedre, men hvor langt jeg kommer vet jeg ikke. Nå nærmer det seg et år siden ulykken. Jeg prøver å være aktiv og gjøre det beste for å komme videre, men det er ikke alltid så enkelt, sier han.

I hendelsesrapporten skriver Dale Oen Experience at det ble gitt en orientering om utstyr og løype, en sikkerhetsgjennomgang, utført test av seler på alle og at alle gjennomførte en testløype to ganger før de tok fatt på via ferrataen.

Helge er ikke bitter, men han mener selskapet bør vurdere hva som kan gjøres annerledes.

– De la skylden på meg med en gang. Jeg føler ikke de ha kommet tilbake og sagt at de skal ta tak i ting. Jeg har ikke fått noen form for unnskyldning, sier han.

Helge i vindtunnelen på Voss. Livet hans er totalforandret etter ulykken. Foto: Privat

Tidlig i etterforskningen

Politiadvokat Kannelønning forteller at de er i en tidlig fase av etterforskningen.

– Vi har ikke begynt med avhør ennå, så det er for tidlig å si noe om nøyaktig hva som har skjedd. Vi vet ikke så mye mer utover at en person har falt ned, og at mannen ble alvorlig skadet. De konkrete omstendighetene må komme frem under etterforskningen, sier Kannelønning.

Politiet har ikke kommet så langt i etterforskningen at de har vært på stedet.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor ulykken skjedde. Dette er noe vi må finne ut av. Vi må også se på hvilket regelverk som gjelder for bruk av utstyret som ble benyttet der ulykken skjedde, og om dette ble overholdt, sier Kannelønning.

Siden Askøy kommune er eier av anlegget, blir det også etterforsket.

– I den forbindelse kan man ha et ansvar, men hvilket, og i hvilket omfang vil etterforskningen vise, sier hun.

– Jeg tenker det er helt naturlig at politiet starter etterforskning etter en slik tragisk ulykke. Det er viktig å få alle fakta på bordet og vi svarer politiet på de spørsmål de har. Når politiet har avsluttet sin etterforskning vil vi også kommentere saken, skriver kommunedirektør Eystein Venneslan i en e-post til Vestnytt.

Søkte ikke om tillatelse

Direktør i Statens jernbanetilsyn, Erik O- Reiersøl-Johnsen, sier at Dale Oen Experience aldri har søkt om driftstillatelse for bruk av zipline på Herdla.

– Den aktuelle løypestrengen er 25–30 meter lang og varierer fra fem til ni meter i høyde. Kan dette defineres som en zipline?

– Hvis det er en fallhøyde på mer enn tre meter for den som bruker den, er det en zipline.

– Hvilke regler gjelder om man opererer med zipline?

– Du må ha en tillatelse til å drive. Bruk av en zipline uten tillatelse er ulovlig. Så lenge du tilbyr noe til publikum er det definert som fornøyelsesinnretning, da må du ha tillatelse.

– Hva er straffen for å ikke overholde reglene som gjelder?

– Hvis du driver uten tillatelse, er det politiet som tar seg av dette. Det er straffeloven og brudd på lovverk som slår inn der, det forfølger ikke vi. Vi forholder oss til dem som søker om tillatelse og at de driver sikkerhetsmessig forsvarlig innenfor den tillatelsen.

– De som ikke søker, som velger å drive ulovlig, blir håndtert på annet vis, ved politisak.

Robin Dale Oen. Foto: Inger Elise J. Økland (arkiv)

Mener de fulgte reglene

På spørsmål om blant annet driftstillatelse, manglende godkjenning og manglende ivaretaking av Helge Ihle, hadde Robin Dale Oen i Dale Oen Experience følgende svar:

– Vår oppfatning er at vi har fulgt gjeldende regler, og ivaretatt sikkerheten godt. Vi har brukt Norges mest anerkjente selskaper både til oppgradering, vedlikehold og kontroll av anlegget, skriver Robin Dale Oen i en e-post til Vestnytt.

– Dette er en svært trist hendelse. Vi ser frem til politiets gjennomgang, og vil dele all informasjon med dem. Vi regner med at deres undersøkelser vil avklare om noe burde vært gjort annerledes, og om noe kan gjøres for å hindre at noe liknende skjer igjen.

Han viser også til at anlegget eies av Askøy kommune, og i ifølge Dale Oen har kommunen karakterisert ziplinen som en travers. En travers krever ikke godkjenning av Statens jernbanetilsyn.

Travers betyr å gå på tvers, og brukes innen fjellklatring om alle forflytninger som foregår sidelengs eller på skrå.