Følg trafikken direkte

Trafikkartet viser kva for vegar som er mest trafikkert til ei kvar tid. Grønt betyr at trafikken flyt godt, raudt betyr at det er kø. Jo mørkare raudfarge, jo meir kø. Klikk på kartet for å zooma eller endra utsnitt.

Kvar morgon og ettermiddag står mange av innbyggjarane i Fjell, Sund og Øygarden i kø til og frå arbeid. Om morgonen er mange bergensarar på veg vestover til arbeidsmarknaden vår, men det er likevel slik at flest pendlar i motsett retning.

Dei siste vekene har det vore meir kø i rushtida enn vanleg. Kapasiteten på Sotrabrua vart sprengt for mange år sidan, og det er lite håp om betring før det nye Sotrasambandet står klart om nokre år.