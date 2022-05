Båtbyggaren døydde før han blei ferdig med denne båten. Då tok kameratane over

Anna Kristine Milde arva den siste seglbåten mannen hennar bygde. No har kameratane fullført byggverket.

Onsdag var det klart for sjøsetting i Knarrevik, snart to år etter at mannen til Anna Kristine Milde gjekk bort.