Dette må elevene ha i snitt for å komme inn på Sotra vidaregåande skule

Ved Sotra videregående skole er det høyest poengkrav på idrettslinjen.

For elevene som ønsker å begynne på idrettslinjen ved Sotra videregående skole til høsten må en ha et snitt på 42,90 for å komme inn.

Nesten 22.