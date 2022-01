Sammenstøt på Sotrabrua - trafikken går sakte

Fredag formiddag har det skjedd et sammenstøt mellom to biler på Sotrabrua.

– Vi fikk beskjed om at det bare var materielle skader og at førerne fylte ut et skademellingsskjema. Politiet tenkte derfor ikke å dra ut til uhellet, sier operasjonsleder Tatjana Knappen.