Åtvarar mot å vera like utålmodig med ein ny kommunedirektør

Marianne Bjorøy (Ap) meiner ordførar Tom Georg Indrevik (H) har hatt vel høge forventningar til kommunedirektøren. Ordføraren er heilt usamd. Foto: Arkiv

Marianne Bjorøy (Ap) var med på å tilsetja Rune Lid. No meiner ho at kommuneleiinga har stilt for store forventningar til kommunedirektøren.