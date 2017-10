Ifølgje vitne på staden står det ein lastebil i austgåande retning på riksveg 555 over Bildøy. Lastebilen stoppa rundt klokka kvart på tre tysdag ettermiddag.

Det skapar køar i begge retningar no når trafikken tek seg opp fordi folk skal heim frå jobb. Det går særs treigt både austover og vestover.

Politiet er på staden for å dirigera.

Lastebilen står i bakken opp mot avkøyringa til skulesenteret.

Under kan du sjå korleis trafikken går. For fleire kamera langs riksveg 555, klikk her.