Ein lastebil stod bom fast i austgåande retning på riksveg 555 over Bildøy. Lastebilen stoppa rundt klokka kvart på tre tysdag ettermiddag.

Det laga køar i begge retningar på ei tid folk skulle heim frå jobb. Det gjekk særs treigt både austover og vestover på riksvegen. Køane førte og til problem på sidevegane mellom anna på Straume, med saktegåande kø på Foldnesvegen.

Politiet var på staden for å dirigera.

Lastebilen stod i bakken opp mot avkøyringa til skulesenteret.

Ifølgje BA skal lastebilen ha fått problem med ein aksling.

