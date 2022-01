Endeleg får skulen nye maskiner

– Vi har ein delvis utdatert verkstad, der prinsippet for manuelle maskiner har vore det same sidan krigen, fortel faglærar Frode Feie. No får dei sveiserobot og meir automatisert utstyr.

– Det har vore som eit lottospel, seier Natalia Garcia Benito Valkner, avdelingsleiar på yrkesfag.

Skulen sendte inn fem søknadar til prøveprosjektet hos Utdanningsdirektoratet i fjor.