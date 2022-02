Nå flytter vaksineringen

Skal du ha vaksine nå, må du til Røde Kors-huset istedenfor Sotra Arena.

– Nå er det ikke lenger så mange som vil ha vaksine, så nå er det såpass få som kommer per gang at vi ikke har behov for så store lokaler, sier smittevernlege Bjørg Møllerløkken.

