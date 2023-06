Her har dei fullbooka med tyskarar ut oktober

– Dei tenker at Norge er veldig billig no.

Fiskehyttene har plass til rundt 70 gjestar til ei kvar tid. Dei fleste blir nokre veker.

Heinz fortel at mens tyskarane tidlegare har tatt med seg det meste av det dei treng heimanfrå, er det vanlegare at dei no stikk innom lokale butikkar for å handle.