Prosjektsjefen for Sotrasambandet hjå Statens vegvesen, Lene Sælen Rivenes, opplyser at heile veganlegget skal stå ferdig 30. juni i 2028.

Siste frist

– Det er siste frist for Sotra Link til å vera ferdige med alt, men dei må gjerne koma i mål med resten tidlegare, viss det er praktisk mogeleg, seier Lene Sælen Rivenes.

Det er nemleg riksveganlegget som skal stå ferdig om tre år og tre månader, den 1. juni 2027. Så har altså Sotra Link ytterlegare 13 månader til å bli ferdige med:

Side- og tilførselsvegar

Sykkelveganlegget

Kollektivvegar

Kollektivterminalar

Sidevegane skal i utgangspunktet vera ferdige om fire år og fire månader, altså den 30. juni 2028. Men tilførselsvegane som ligg tettast på den nye hovudvegen skal vera klare 1. juni 2027.

Ifølgje prosjektleiar Lene Sælen Rivenes i Statens vegvesen har mellom anna kollektivterminalen på Straume ferdigstillingsfrist i 2028. Foto: Jorun Kristine Øgaard (arkiv)

– Ingen treng å køyra lange omvegar

– På- og avkøyringsramper vil vera klare på Kolltveit, Bildøy, Straume, i Knarrevik og ved Storavatnet, når riksveganlegget opnar. Folk skal ikkje måtta køyra lange omvegar på gamlevegen for å koma inn på nyevegen, seier Rivenes.

Som døme på ein sideveg som vil ta meir tid, nemner prosjektleiaren ein del av dagens riksveg på bysida.

– Det blir arbeid i både Harafjelltunnelen og Kipletunnelen, men me kan ikkje stenga dagens riksveg 555 før den nye hovudvegen er opna, seier Rivenes.

Dagens hovudveg skal mellom anna fungera som kollektivveg. Arbeidet med bussfelt, på det som i dag er riksveg 555, startar parallelt med den nye brua og motorvegen.

– Men fristen for å bli ferdig med kollektivvegen er 30. juni i 2028, seier prosjektleiaren.

Ny kollektivterminal i 2028

Det same gjeld for dei nye kollektivterminalane på Straume og Storavatnet.

– Men dei nye terminalane må sjølvsagt vera ferdige før me kan ta dagens terminalar ut av bruk, seier Rivenes.

Det nye sykkelveganlegget vert heller ikkje opna før om vel fire år, sommaren 2028. Som del av Sotrasambandet skal det byggast 14 kilometer med sykkelveg og fortau frå Kolltveit til Storavatnet i Bergen. Men syklistane må altså venta 13 månader lengre på ny veg, samanlikna med bilistane.

Når anlegget endeleg er på plass blir kontrasten stor til dagens situasjon for syklande og gåande. Sotrabrua har ingen tilrettelegging for syklande og knapt nok fortau for fotgjengarar. Når den nye brua blir sett i drift må dagens bru gjennom eit stort vedlikehaldsarbeid.

– Ny bru og riksveg skal stå ferdig sommaren 2027. For alt anna har Sotra Link vel eitt år til på seg, seier Lene Sælen Rivenes i Statens vegvesen.

Vedlikehaldet av Sotrasambandet, i 25 år etter opning, er det Intertoll som skal stå for. Når kontrakten til det ungarske selskapet er ute går veganlegget og vedlikehaldet tilbake til byggherren, altså Vegvesenet.