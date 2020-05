Nekter straffskyld: – Vet ingenting om morens dødsfall

Lørdag kveld ble en mann i 20-årene siktet for å drept sin egen mor. Moren ble funnet død i sin egen bolig på Brattholmen lørdag kveld.

Etter fem timer i avhør sier forsvarer Jørgen Riple at den siktede mannen nekter straffskyld, det melder BT.

– Han har ikke erkjent straffeskyld for det han er siktet for. Han vet ingenting om morens dødsfall, sier Riple til Vestnytt søndag kveld.

Ifølge forsvareren har siktede detaljert gått gjennom hva han gjorde hele lørdagen og nekter for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre.

– Vi har fått få detaljer fra politiet om hva de mener gjør dette til et mistenkelig dødsfall, sier Riple.

Sønnen skal ha bodd med moren i det siste, men skal altså ikke ha vært i boligen lørdag kveld.

– Men vi vet ikke når dødsfallet har funnet sted, så da kan vi heller ikke svare nøyaktig på hvor han var da dødsfallet fant sted, sier forsvareren.

Den siktede mannen opplever situasjonen som tung.

– For han er dette to sjokk på en gang. Det ene er at moren er død og det andre er at han er siktet. Han har det tøft, sier Riple.

Politiet har valgt å fremstille sønnen for varetekstfengsling i morgen formiddag. I en pressemelding opplyser politiet om at de ikke ønsker å gå inn på siktedes forklaring fra avhør søndag ettermiddag.

– Han blir nå overført til Bergen fengsel. Jeg får snart innsyn i en del dokumenter mot taushetsplikt. Da vil jeg få en større forståelse for hvorfor politiet mistenker min klient, sier forsvarer Riple.

Saken oppdateres.