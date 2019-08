Sotrabroen stengte etter trafikkuhell

Veitrafikksentralen meldte på Twitter klokken 16.48 fredag at Sotrabroen var stengt på grunn av et trafikkuhell. Først klokken 17.40 skrev de at Sotrabroen var åpnet for fri ferdsel igjen.

Vestnytt snakket med Kjetil Løvås som er trafikkoperatør i veitrafikksentralen like etter ulykken.

– Broen er stengt for trafikk i begge retninger. Det er litt uvisst hvor lang tid det vil ta før det kan åpnes for trafikk igjen. Vi venter på tilbakemelding fra politiet, sier Løvås.

Klokken 16.52 opplyste politiet på Twitter at bilberger var på vei. De kunne også opplyse at det er mye kø i området.

Kun materielle skader

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tatjana Knappen, fortalte til Vestnytt klokken 17.15 at det kun er materielle skader etter uhellet.

– Det er altså ingen personskade. Det er en bil som har fått sleng på hengeren. Denne har truffet en bil som kom i motgående felt, sier hun.

Knappen la til at det da var manuell dirigering på stedet.

– Det er redusert fremkommelighet som følge av dette. Vi har ikke fått beskjed om at bilberger er kommet frem enda, sier hun.

Løvås i veitrafikksentralen forventer at det blir en del køer som følge av uhellet.

– Det er klart at det ikke er et gunstig tidspunkt med et trafikkuhell klokken 17 en fredag, sier han.