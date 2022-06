Karbonanlegget vert utvida med ny kai

Ein ny kai på austsida av Ljøsøyna mot Hjeltefjorden er med i del to av prosjektet for lagring av karbon via landanlegg i Øygarden.

Torsdag vedtok planpolitikarane høyring av reguleringa av del to i Northern Lights, lagringsdelen av prestisjeprosjektet Langskip.