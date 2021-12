Så mye tjente kjendisene i fjor

Noen håver inn, andre har særs moderat inntekt.

Her finner du skattetallene for et knippe kjente navn innen kultur- og idrettsliv. Noen av dem har solide inntekter, slik som Terje Nicolai Hamre. Han er kjent fra Pogo Pops, men driver også fiske.