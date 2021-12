Til sommaren skal Geir-Inge og Even sykle til Paris

Sjølv om dei kjem i god form av å trene, er det noko heilt anna som motiverer småbarnsfedrane til å sykle til Paris.

Geir-Inge Seim syklar for klubben Astrik på Askøy, og då han bestemte seg for å bli med på sykkelturen til Paris neste sommar, fann han ut at han skulle spørre svogeren sin, Even Sleire, om å bli med.