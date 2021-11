Sist stakk tjuvane av med ein sekspakning øl. No fekk dei med seg 39.000 kroner

– Dette er ikkje heilt min dag, seier Thomas Aspeseter etter å ha blitt vekt av alarmselskapet klokka fire i natt.

– Tjuvane knuste ei rute for å koma seg inn. Dei gjorde akkurat det same sist gong, seier Thomas Aspeseter, som er dagleg leiar i Hjemdekk AS på Straume.

Sist gong var på morgonkvisten søndag 31.