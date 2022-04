Helt siden han var liten har Kjetil elsket å bake. Nå er han hovedtrener for baker– og konditorilandslaget

To måneder før VM vurderte laget hans å trekke seg. For vel to uker siden dro de i land bronsemedaljen.

– Jeg har ikke vært på hytten siden jul. Det blir godt å komme opp nå.

Det er fredag ettermiddag. Påsken står for tur, og Kjetil Dale Aas er klar for å sette kursen mot hytten i Myrkdalen.