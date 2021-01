Mann fra Øygarden kommune tiltalt for dobbeltdrap

Onsdag ble det klart at tre av de fem som har vært siktet for drap i dobbeldrapssaken fra Møllendalsveien nå er tiltalt for drap.

To døde personer ble funnet ved Osavatnet ved Gullfjellet i januar 2020. Foto: Kaspar Knudsen (arkivfoto)