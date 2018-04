Søkte etter person under vann

Det er 110-sentralen til Bergen brannvesen som melder dette. I et vann på østsiden av fylkesvei 561 like nord for Kolltveittunnelen skal en bil ha havnet under vann, og det var mistanke om at det kunne være en person i bilen.

Klokka 14.11 melder brannvesenet at søket er avsluttet. Bilen er tatt opp på land.

– Bilen er kommet opp. Det er ikke registrert noen personer verken i vannet eller i bilen, sier Bjørn Olav Paulsen i Øygarden brann og redning til Vestnytt klokken 14.15.

Dykkere søker

– Politipatrulje og dykkere fra brannvesenet er på stedet. Det søkes rundt bilen, sa Hilde Rømesmo ved lensmannskontoret på Straume noe tidligere.

Karstein Sæverås

Politiet fikk melding klokken 13.10, og var på stedet klokken 13.29. Dykkere var på stedet klokken 13.47.

- Det er for tidlig å si om det er personer i bilen, sa Rømesmo til Vestnytt klokka 13.48.

Større søk

Klokka 13.50 var meldingen fra brannvesenet følgende:

- Det er foreløpig ikke konstatert personer verken i eller rundt bilen, sier Bjørn Olav Paulsen i Øygarden brann og redning.

- Det skal nå gjøres et større søk rundt bilen, og det neste blir å få trekt bilen opp av vannet, sa han.

Litt over klokka to torsdag ettermiddag melder brannvesenet at søket er avsluttet.

- Det er naturlig å tro at bilen har fått hjelp til å havne i vannet. Hva som har skjedd, må vi undersøke nærmere, sier innsatsleder John Endre Skeie i politiet.