Bilbrann skapte kø på Ågotnes

Siste (17.44): Veien er nå åpen for fri ferdsel etter bilbrannen.

Det var klokken 16.31 at 110-sentralen meldte om en bilbrann på Ågotnes. Brannvesenet skal ha kommet raskt til stedet og meldte to minutter senere at brannen var slukket.

Ifølge veitrafikksentralen skal hendelsen ha skjedd på Fv. 561 Skjergardsvegen ved avkjøringen til Maggevarden. De opplyser også at veien var stengt.

I en liten time var veien stengt i begge kjøreretninger. I en periode etter dette var det manuell dirigering før veien altså åpnet i begge retninger like før 18.

– Overtent bil

Vestnytt fikk en kort kommentar fra vaktkommandør ved 110-sentralen, Karl Arne Røyseth like etter ulykken.

– Vi kommer frem til en bil som er overtent. Fikk melding om dette av en innringer. Bilbrannen er nå slukket. Akkurat nå koker det hos oss. Jeg må komme tilbake til deg, sier han.

Like før 17 kunne Idar Sangolt opplyse at veien fremdeles er stengt.

– Veien er stengt i begge retninger. Det er en del køer i området, sier han.

Ifølge Sangolt skal politiet ha meldt at det ikke er personskade i forbindelse med bilbrannen. Brannvesenet bekrefter også at det ikke skal være melding om noen personskade.

Klokken 17.15 meldte Sangolt at et felt var åpnet opp igjen.

– Politiet er nå på stedet og driver med manuell dirigering. Vi må vente enda litt før bilberger kan fjerne vraket, fortsetter han.