Kystverket skal selge havner som ikke lenger er i bruk som fiskerihavner. Over hele Norge settes salgsplakatene opp ved vel 200 kaier.

I regionen vår gjelder dette Toftevika og Golten i Sund, og Kjøpmannsvågen og Sanden i Øygarden. Her vil også Lyngøy være neste havn ut, når takseringen blir gjennomført en gang i løpet av neste år.

Fakta: Disse havnene er til salgs Toftevika, Sund: Molo og fiskerihavn. Bygget i 1974. Attraktiv beliggenhet, godt utnyttet av lokalbefolkningen og videre utvikling antatt begrenset på grunn av høy utnyttelse. Salgsverdi satt til 600.000 kroner.

Golten, Sund: Molo og fiskerihavn. Bygget på midten av 1980-tallet. Salgsverdi: 2,5 millioner kroner.

Kjøpmannsvågen, Øygarden: Molo og fiskerihavn. God bruksverdi, antatt at anlegget kan ha en bedre fremtidig utnyttelse. Moloanlegget er viktig for Kjøpmannsvågen og Torsteinsvik. Bygget i 1956. Salgsverdi satt til 800.000 kroner.

Sanden, Øygarden: To moloer. Brukes i dag som småbåthavn. Salgsverdi satt til 75.000 kroner.

Vil ha båt-delering

På Toftevika, som er til salgs for 600.000 kroner, ligger 21 båtplasser tilhørende Toft båtlag. Her er det stor pågang fra folk som ønsker ledig båtplass, ifølge styreleder Kjell Arne Vardøy.

Fra takstrapporten

Han drømmer om bedre utnyttelse av havnen, med kajakkanlegg og båt-delering for lokalmiljøet.

– Det er mange båter som bare ligger i ro her, sier Vardøy.

Han håper derfor at Sund kommune kjøper havnen og inngår et godt samarbeid med båtlaget.

Fakta: Slik foregår salget av fiskerihavnene Rekkefølgen for hvem som kan få eller kjøpe havnene er slik: Først får andre statlige institusjoner og etater mulighet til få havnene vederlagsfritt.

Så blir fylkeskommune og kommune spurt. De må da kjøpe havnen til fastsatt takst.

Deretter kan foreninger med allmennyttige formål kjøpe havnen til takst.

Til slutt får alle, inkludert private interessenter, mulighet til å kjøpe havnen.

Sund: Kommer an på budsjettarbeidet

Så langt har Sund sagt til Kystverket at de «kan være interessert» i å kjøpe havnene.

I rådmannens forslag til budsjett for 2019, ligger det inne at rådmannen anbefaler å kjøpe Toftevika for så å videreselge havnen til båtforeningen. Når det gjelder Golta, den foreløpig dyreste havnen som avhendes i Hordaland, er argumentet at havnen må sikres grunnet reguleringsplanen som er under utarbeiding.

– Her er havnen sentral for å legge til rette for marin næring, skriver rådmannen i budsjettforslaget.

Leder for saksgruppe Næring og Utvikling, Nils Kåre Skoge (H), mener kommunen må sikre havnene, men at det kommer an på utfallet av budsjettforhandlingene.

Havnene på Toftevika og Golten vil koste kommunen henholdsvis 600.000 og 2,5 millioner kroner. I utredningen fra administrasjonen heter det at utgiftene vil kunne delfinansieres med økonomiske bidrag fra brukerne.

Inger Elise J. Økland

Øygarden: Interessert i Kjøpmannsvågen

I Øygarden har formannskapet blitt informert om avhendingen av Sanden og Kjøpmannsvågen.

Ifølge ordfører Børge Haugetun (TVØ) er Øygarden interessert i Kjøpmannsvågen, men ikke Sanden.

– Området ved Rognesundbroen er en av de mest populære stedene vi har for rekreasjon og fiske, sier han.

Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for Kjøpmannsvågen, der området skal videreutvikles med blant annet flere båtplasser og større parkeringsplass.

Dersom ingen statlige institusjoner melder sin interesse, vil Øygarden trolig punge ut med de 800.000 kronene Kystverket skal ha for moloen og havneanlegget.