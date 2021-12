Over 1.100 personer er tatt for ruskjøring

På ti år er over 1.100 personer tatt for ruskjøring i Øygarden og på Askøy

– Jeg frykter at vi kommer til å lande litt over fjoråret når det gjelder antall anmeldelser for ruskjøring, sier Atle Olav Heradstveit, seksjonsleder for trafikkseksjonen i Vest politidistrikt.