Politiet følgde cannabislukta fram til den ulåste døra

Då politifolka gjekk inn, fann dei 111 gram ulovleg plantemateriale.

Om ein gløymer å låsa døra, kan ein bli redd for at innbrotstjuvar kjem forbi. Men for den unge mannen frå Øygarden kommune var det motsett: Problemet hans var at politiet kom forbi.