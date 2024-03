Arbeidsulykken skjedde i Energiparken.

Torsdag formiddag forteller Kjell-Bjørn Heggøy ved Øygarden og Askøy politistasjon at de har vært på sykehuset og tatt foreløpige avhør av de to skadede.

– Det ser ut til at det går bra med dem, ut i fra slik det var i går. Per nå ser det ut som de skal komme fra det på en god måte, sier han.

De to var ansatt i BKK og jobbet inne i en transformator.

– Planen er at krimteknisk skal ut der i dag for å undersøke åstedet. Det er foreløpig sperret av, sier Heggøy.

Det var tre personer som arbeidet ved transformatoren. Vedkommende som ikke ble skadet jobbet utenfor transformatoren.

– Det var to menn i 50-årene og en kvinne i 20-årene. To av dem er fra Øygarden. Det var en av mennene og kvinnen som ble sendt til Haukeland, sier Heggøy.

Tre personer arbeidet på stedet

– Det var tre personer som arbeidet på stedet. To av dem fikk i seg strøm, den tredje hjalp til med livreddende tiltak.

Det sa innsatsleder på stedet Gisle Antun ved 12-tiden onsdag. Politiet undersøkte da hva som hadde skjedd.

– Det var arbeid som pågikk. Disse personene fikk livreddende førstehjelp på stedet. Jeg vet ikke noe om hvor skadet de er, sa Antun.

Innsatsleder på stedet Gisle Antun. Foto: Vetle Mikkelsen

Det var klokken ti på halv elleve at politiet fikk melding om at personene fikk strøm gjennom seg.

Politiet meldte først at ulykken skjedde ved Northern Lights. Kommunikasjonsansvarlig for Equinor, Kjersti Nordøy, opplyser at ulykken ikke har skjedd hos Norhern Lights.

Klokken 11.13 opplyste Vest politidistrikt på X at begge personene var våkne og bevisste.

– Det er tatt med to pasienter til sykehus. Det er uklart hva som har skjedd med den andre personen, sa Heggøy ved 11-tiden.