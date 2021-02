Tar du disse yrkesvalgene, er du nærmest garantert jobb

Bygg og anlegg er blant næringene med størst jobbmuligheter i Øygarden.

– Maskiner og sprengning virket mer spennende enn tømmer og betong, sier Norunn Misje fra Turøy. Foto: Inger Elise J. Økland

– Godt arbeidsmiljø er viktig for meg, det har vi her, men jeg skulle ønske at det hadde vært litt flere jenter, sier Norunn Misje i oransje kjeledress og hvit hjelm.

Stemmen hennes drukner nesten i duren fra store maskiner og drønnet fra steinmassene på anleggsplassen på Kolltveit.

Hun skal bli skytebas.