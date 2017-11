To til legevakt etter kollisjon

Like etter klokken 16.00 meldte 110 Hordaland om en trafikkulykke i Fjell. Ulykken skal ha skjedd i nærheten av Bildøyhallen på riksvei 555.

– Det er meldt om et trafikkuhell med tre involverte biler, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Bilene er flyttet ut i en busslomme og nødetatene er på stedet. 110 Hordaland melder at det skal være store materielle skader på to av de tre involverte kjøretøyene. Det skal derimot ikke være noen alvorlig personskade. Til sammen var det tre personer involvert i ulykken. To av de blir kjørt videre til legevakten på Straume for videre sjekk.

Til Bergens Tidende sier operasjonsleder Lars Geite ved Vest politidistrikt at det skal ikke være en alvorlig ulykke.

– Det var en liten kjedekollisjon, men det var ingen høy fart, sier han til avisen.