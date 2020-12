Fikk 100 søkere til én stilling

Etterspørselen etter bedre renseprodukter for vann og avløp fører til gode tider for Nordic Water Products.

Anniken Alsos leder et team på 14 i Nordic Water Products. I påsken vokste de ut av det gamle lokalet i Midtstegen i Skogsskiftet, og flyttet til Straume næringspark. Foto: Anne Jo Lexander

Fra å omsette for 5,4 millioner kroner i 2016, omsatte Nordic Water Products AS for 36,6 millioner i fjor. Nå ser de frem til fulle ordrebøker og kommende dobling i veksten.