Siktinga er no justert ned, slik at mannen ikkje lenger er sikta etter den såkalla mordbrann-paragrafen i straffelova.

Det var natt til 22. august i fjor at dramaet i Skogsvåg fann stad. Politiet fekk fleire naudtelefonar då det byrja å brenna i ei leilegheit og bebuaren der skal ha utøvd vald og skote med armbrøst mot minst éin person.

Naboar opplevde hendinga som dramatisk og skremmande, og fleire måtte mellombels finna seg andre stader å overnatta.

Alvorleg sikting

Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Dette var første gongen elektrosjokkvåpen vart brukt i Vest politidistrikt.

Naudetatane rykka ut til meldingar om brann, trugsmål og vald. Foto: VN-tipsar (arkiv)

Mannen vart så sikta for brot på paragraf 355 i straffelova, den såkalla mordbrann-paragrafen.

No har politiet justert ned graden av alvor i siktinga. Mannen er no sikta etter paragraf 356, som handlar om å aktlaust framkalla fare. Denne paragrafen inneber mykje lågare straffenivå enn mordbrann-paragrafen.

Mogeleg rettssak i mai

Dette kjem fram i rettspapira etter at varetektsperioden denne veka nok ein gong vart forlenga. Politiet håpar å få saka til retten i mai, og mykje tyder på at mannen kjem til å bli sitjande i varetekt fram til då.

– Han er helt samd i at politiet no innstiller på den mildare bestemminga aktlaus eldspåsetjing, i motsetnad til mordbrann som han heile tida har nekta for, seier mannens forsvarar, advokat Rolf Knudsen, til BT.

Etterforskinga er ferdig, og tiltalen kjem snart til å koma. Mannen blir truleg og tiltalt for vald og truande åtferd i samband med hendinga i Skogsvåg.