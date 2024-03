Det ble mandag kjent at Dan Christensen gir seg etter ti år som daglig leder i Sotra SK. Bakgrunnen for oppsigelsen skal være uenighet om veien videre for klubben.

– Hva ligger bak konflikten?

– Jeg er uenig i at dette er en konflikt. Dette ønsker jeg ikke å kommentere, sier styreleder Svein-Olav Sørensen.

– Det jeg vil si er at dette er en løsning som over tid har blitt modnet som den mest hensiktsmessige for begge parter. Styret vil takke Dan for innsatsen over mange år, legger han til.

Dialog

Klubben har 69 ansatte, til sammen rundt 29 årsverk. Sørensen sier at klubben er opptatt av å «ta ned usikkerheten» som situasjonen skaper hos ansatte og samarbeidspartnere.

– Hvordan gjør dere det?

– Vi er i dialog med de ansatte og vi har hatt kontakt med viktige samarbeidspartnere. Det vil vi fortsette med. Vi ser fremover for Sotra SK, sier Sørensen.

Styret jobber med en utlysning av daglig leder-stillingen.

– I en overgangsperiode vil det mest sannsynlig bli konstituert en ny daglig leder. Vi har lagt til rette for en myk overgang for å sikre klubbens drift, sier Sørensen.

Han avviser at det vil påvirke klubbens aktiviteter fremover.

Det trengs en endring for å få hjulene til å gå rundt videre

– Trengs en endring

Klubben har et av de største idrettsanleggene på Vestlandet, er vestlandets største messearrangør og omsetter for førti millioner kroner årlig. Det er blitt en stor klubb og det trengs en endring for å få hjulene til å gå rundt videre, mener Dan Christensen.

– Det er mange måter å gjøre det på. Vi er uenige om hvordan vi skal skru oss sammen i klubbens vei videre, sier han.

– Hva går uenigheten ut på?

– Å diskutere det i avisen blir feil. Klubben kan fortelle hvordan klubben velger å gjøre det når de er ferdige med prosessene internt, sier Christensen.

Det har i årenes løp vært konflikter rundt toppsatsing versus breddesatsing i klubben, Christensen avviser at uenigheten handler om det.

På spørsmål om han har følt seg presset ut av klubben, svarer han at det ikke er noen dramatikk rundt oppsigelsen. At det er en krevende jobb og at det for hans del ville blitt en endring i løpet av et år eller to uansett.

– Hjerte for klubben

Christensen skal fortsatt være involvert i driften en stund til. Han skal også være rådgiver for noen av prosjektene på frivillig basis, ifølge klubbens nettsider.

– Jeg har fortsatt et hjerte for Sotra SK og kommer ikke til å gi meg i klubben, sier Christensen.

– Hva skal du jobbe med nå?

– Jeg har en plan, men har også fått mange henvendelser etter at nyheten ble kjent, så jeg skal kjenne litt etter hva jeg vil. Akkurat nå nyter jeg solen på Bulandet, på en litt forsinket vinterferie med bobilen, sier Dan Christensen.