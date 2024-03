Her skal politikarane ta stilling til ein plan om 13 bustader i rekke, med areal for leik og uteopphald, kring 200 meter vest for Brattholmen skule. Planen skal sikra samanhengande fortau til skulen.

Det er Kristian Vik, Ole Martin Straume og John Andre Straume som legg planen fram for Øygarden kommune. Planområdet ligg på nordsida av fylkesvegen ned til Brattholmen kai.

Omfanget er noko mindre enn på sørsida av fylkesvegen, der Telle Gruppen er i gang med fleire av i alt 71 bustadeiningar. På nordsida kan det altså bli 13 bustadeiningar, i nedkant av bustadområdet på Nygårdshøgda.

Planen opnar for eitt bustadbygg på tre etasjar, som kan vera maksimalt 54 meter langt. Åtte av bustadeiningane blir oppført som rekkehus over 65 kvadratmeter i dei to øvste etasjane. Fem av bustadeiningane blir oppført som leilegheiter under 65 kvadratmeter i sokkeletasjen.

Planen omfattar åtte rekkehus og fem sokkelleilegheiter. Bustadane som er oransje i illustrasjonen er eksisterande bustader på Nygårdshøgda. Foto: Henning Larsen AS/Øygarden kommune

Kommunedirektør Johnny Breivik peikar på at delar av planområdet er registrert som fulldyrka mark. Sjølv om det i dag er tilgrodd og har vore lenge ute av bruk, kan ikkje kommunen ta lett på nedbygging av matjord.

Ei utbygging kan også ha lokal innverknad på naturmangfaldet. Sjølv om planområdet er lite, kring åtte dekar, er det del av ein samanhengande grønkorridor, mellom Arefjordvatnet i nord og Holmesfjellet i sør. I nærleiken av planområdet er det registrert fleire raudlista artar.

Likevel tilrår kommunedirektøren at politikarane legg detaljreguleringa for nordre Maimyra ut på høyring. Planen kjem opp i plan- og miljøutvalet 7. mars.