– Det er hentet opp overlevende, sier innsatsleder Ivar Kvant i politiet sent onsdag kveld.

Natt til torsdag ble det varslet at én av personene er omkommet.

Helikopteret som styrtet, skal ha vært på treningstur.

– Politiets fokus nå er oppfølging av de seks på Haukeland og deres pårørende, meldte Arne Lutro, kommunikasjonsdirektør i Vest politidistrikt.

Det var litt før klokka 20 at alarmen gikk hos Hovedredningssentralen, etter at et helikopter forsvant vest for Algrøy.

Lå i sjøen i en time

Klokka 22.30 sa innsatsleder Ivan Kvant i politiet at redningshelikopteret fra Sola kort tid etter at det kom til stedet fant fem av personene fra styrten.

Innsatsleder Ivar Kvant i politiet. Foto: Jan Erik Storebø

– Etter noe tid kom det redningshelikopter fra Florø, som da fant den sjette og siste personen fra helikopteret, sier han.

Den siste personen skal ha ligget i vannet i cirka en time før hen ble hentet opp. De andre skal ha ligget i vannet i cirka 50 minutter.

Kvant forteller at helikopterselskapet har opprettet kontakt med de pårørende.

– Ulykken får ikke konsekvenser for flytrafikken, sa Kvant onsdag kveld.

Fant alle i sjøen

Politiet fikk først melding om hendelsen klokka 20.11 onsdag kveld. Politiet bekreftet litt før klokken ni at det var snakk om en luftfartsulykke i sjøen.

Det utløste en stor redningsaksjon. Helikopterstyrten skal ha skjedd cirka 4,2 nautiske mil vest for Algrøy, altså rundt 8 kilometer ut.

Redningshelikopteret som kom til stedet, observerte personer i sjøen og startet med heising. Det var seks personer i helikopteret. Alle ble fraktet i redningshelikopter til Haukeland sykehus.

Redningsaksjonen ble avsluttet litt før klokken 22.

Helikopter på vei til Haukeland sykehus onsdag kveld. Foto: Marita Aarekol, BT

På treningstur

Det var klokka 19.41 at HRS skal ha fått nødsignal fra helikopteret vest for Sotra. Helikopteret skal ha forsvunnet fra radaren, og Hovedredningssentralen fikk ikke kontakt med helikopteret.

– Helikopteret som styrtet var ute på en treningstur. Vi ble varslet da nødpeilesenderen om bord gikk av, sier redningsleder Ståle Jamtli hos Hovedredningsssentralen til BT.

Personene ble funnet omtrent der HRS mistet kontakten med helikopteret. Det var stiv kuling, kaldt og store bølger, og personene skal ha vært i sjøen i rundt femti minutter før de ble hentet opp.

Sjef for Bristow Norge, Heidi Wullf Heimark, bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at helikopteret tilhører dem.

Hoveddelen av søket foregikk i det markerte området. Det er også i dette personene at personene skal ha blitt funnet. Foto: Kyrre Styve

– Etter de opplysingene vi har er det et såkalt SAR-helikopter som er på kontrakt med petreoleumsindustrien som var stasjonert på Flesland som var ute på treningstur, sier redningsleder Ståle Jamtli ved HRS til TV 2.

– Helikopteret var på øvelse for Equinor, bekrefter pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor overfor BT.

Equinor har opprettet en pårørendetelefon med nummeret 800 50 20.

Har samlet kriseledelsen

Både ambulansebåt, losbåt, redningsskøyte og politibåt var involvert i redningsaksjonen.

Redningssentralen bemannet opp, og Haukeland sykehus gikk i gul beredskap. Øygarden kommune samlet kriseledelsen på rådhuset. Helsepersonell fra Øygarden var også mobilisert.

– Vi bistår politiet med det de ber om, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

Sikorsky-helikopter

Havarikommisjonen er varslet, og er i gang med å samle inn informasjon, skriver BT.

Det er så langt ikke kjent hva som kan være årsaken til ulykken.

I 2016 styrtet et nordsjøhelikopter ved Turøy. Alle 13 om bord mistet livet.

Helikoptertypen som da styrtet, var av typen Airbus H225 Super Puma. Helikoptertypen ble satt på bakken som følge av ulykken, som var forårsaket av metallspon i girkassen.

Helikopteret som styrtet onsdag, skal ifølge politiet ha vært av typen Sikorsky S-92. Dette er samme helikoptertype som blir brukt i store deler av transporten til og fra oljeplattformene i Nordsjøen.