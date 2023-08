Barnevernet får ikkje alltid hjelp til ungdom når dei treng det akutt

Barnevernet i Øygarden har fleire gonger forsøkt å få akutthjelp til ungdommar utan å få det.

«Fleire av ungdommane inntar ukritisk det dei får tak i, følgeleg er det høg risiko for at dei blir vesentleg skadelidande, og står i fare for å miste livet».