Slår alarm etter barnehage-undersøking: «Til tider er så dårleg at det er utrygt eller uforsvarleg for barna å vere der»

Tilsette i barnehagar i Øygarden melder at bemanningssituasjonen til tider er så dårleg at det er utrygt eller uforsvarleg for barna å vere der.

I undersøkinga har 76 personar, i underkant av halvparten av Utdanningsforbundet sine medlemmar deltatt. Der kjem det fram at:

54 personar svarar at dei berre har minimumsnorm med tilsette i barnehagen 2–3 timar kvar dag.

60 personar svarar at bemanninga i liten grad gjer det mogleg å planlegge og gjennomføre eit godt pedagogisk tilbod til barna. 10 personar svarar at det ikkje er mogleg i det heile tatt.

69 personar svarar at i løpet av det siste året har bemanningssituasjonen vore så låg at det har vore utrygt og/eller uforsvarleg for barna å vere der.