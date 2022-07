Kameraovervåking avslørte kunsttyven

Mens senteret var åpent og fullt av kunder, gikk tyven inn og stjal ett av Lenes malerier.

– Det er de observante vekterne som skal ha æren for at bildet kom til rette igjen, sier Lene Lavik Nygaard fra Lie. Hun maler abstrakt kunst, og stiller for tiden ut bildene sine på Sartor.