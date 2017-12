Klokken 07.15 tirsdag morgen fikk politiet melding om at noen steiner på størrelse med melkekartonger har rast ut i vegbanen i Arefjordvegen.

– Det har vært et lite steinras mellom Straume og Arefjord, i nærheten av Sotra Bruk. Patruljen er på vei for å sjekke dette og Vegtrafikksentralen er varslet. Jeg vet foreløpig ikke om dette påvirker trafikken i området, men det kan gjerne bli litt ekstra kø i området, sa operasjonleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Vestnytt like før klokken 07.30.