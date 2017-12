Lyderhorntunnelen opna att etter steinsprang

Tunnelen opna att for trafikk like før klokka 18.

Det melder vegtrafikksentralen, som gjekk ut med denne meldinga kring klokka 16.40: Lyderhorntunnelen mot Nygårdstangen stengt grunna oppryddingsarbeid.

Oppryddinga skal dreia seg om å få bort stein i vegbana.

– Me veit førebels ikkje om det er stein som har falle frå tunneltaket og me har difor måtta stenga for å undersøkja, seier trafikkoperatør Nina Heggernes ved Vegtrafikksentralen til BA.

Entreprenør skal vera på veg for å undersøkja tunnelen, i mellomtida byggjer køen seg opp på riksveg 555 i retning austover.