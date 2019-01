Billigere vei, dyrere hus

VESTNYTT I 2004: – Man skal ikke se bort fra 15 prosent prisøkning i 2005, sa eiendomsmegler Gunnar Bertelsen.

Han trodde på prisoppgang både for hus og hytter på de to øyene.

– Bompengene utgjør så mye for en vanlig familie, at om boligprisene stiger ti prosent så vil det fremdeles være billigere enn å betale bompenger, sa Bertelsen.

Beboerne hadde i mange år betalt bompenger som følge av Bjorøytunnelen og resten av fastlandssambandet. Nå var det snart slutt.

– De siste årene har vi merket at hyttemarkedet på Bjorøy har blitt oppdaget. Men boligmarkedet har ikke vært veldig aktivt. Siden det ikke er butikk der ute, har det jo vært slik at man har måttet betale 100 kroner dersom man har glemt melk. Det frister ikke folk som er vant med å kunne kjøre hvor de vil, sa eiendomsmegleren.

Han regnet med at boligprisene også på Askøy kom til å stige når det snart var slutt på bompenger på Askøybroen.

Fjell kommune hadde ingen planer om å åpne for mer boligbygging på Bjorøy de kommende årene. Til det var behovet for bedre infrastruktur for stort.