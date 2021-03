Oppfordrer arbeidsinnvandrere til å stille seg i vaksinekø

– Vi vet ikke om arbeidsinnvandrerne er klar over at de har rett på å ta vaksine. Dette er viktig både for bedriftene og samfunnet her i kommunen, sier informasjonsmedarbeider i Øygarden kommune, Vigleik Brekke.

Kommunen sender nå ut informasjon til arbeidsinnvandrere og flyktninger med oppfordring om å stille seg i vaksinekø. Foto: Jan Erik Storebø (Arkiv)