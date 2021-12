Dette er de nye koronatiltakene

Skjenkestopp, hjemmekontor, og gult nivå på skoler og i barnehager er blant tiltakene regjeringen innfører.

Smitten øker blant de yngste og det innføres gult nivå i skoler og barnehager.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte mandag regjeringen å innføre en rekke nasjonale tiltak.

Mandag kveld presenterte regjeringen flere kraftige koronatiltak for å få kontroll på den raskt økende smittesituasjonen.

– Nå er det alvor!

Statsminister Jonas Gahr Støre startet pressekonferansen med å påpeke viktigheten av å handle raskt.

– Nå er det alvor! Det er ikke lenge siden vi innførte nye tiltak, men siden da har smitten økt kraftig. Derfor innfører vi nå flere nye tiltak, sier Støre.

Strammer kraftig inn

De nye tiltakene innføres fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene varer i fire uker, til midten av januar.

Nasjonal skjenkestopp: Fullt forbud mot skjenking av alkohol. Frem til nå har det vært forbud mot skjenking fra midnatt.

Arbeidsplasser: Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.

Skoler og barnehager: Regjeringen innfører nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

Videregående skoler: Det innføres rødt nivå nasjonalt på videregående skoler og voksenopplæring.

Studenter: Regjeringen innfører krav om at universiteter, høyskoler og fagskoler skal tilrettelegge for digital undervisning og eksamen, så langt det lar seg gjøre.

Organiserte fritidsaktiviteter:

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med.

Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Voksne:

Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.

Regjeringen anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Arrangementer og sammenkomster:

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement.

Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs.

Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

Karanteneregler: Regjeringen ønsker de samme karantenereglene uavhengig av virusvariant.

Disse tiltakene kommer på toppen av tidligere innførte tiltak. De kan du lese mer om i saken under:

